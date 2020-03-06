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Москвич избил прибывшего на вызов в спецкостюме фельдшера

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Фото: РЕН ТВ
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Житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в Люблино 5 марта в квартире одного из домов на Ставропольской улице. Врачей вызвали туда, сообщив о том, что у ребенка сильный жар и подозрение на пневмонию. Согласно правилам безопасности, при подозрении подобного диагноза медики должны надевать защитные костюмы, пишет сайт kp.ru.

Отец ребенка, к которому прибыла бригада, разозлился на то, что врач и фельдшер были в спецкостюмах, и напал на них. В результате 26-летний фельдшер получил перелом носа. Также у него диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы, отмечает телеканал «360». Врач при конфликте не пострадала, пишет «Газета.ру». Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

В пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) Москвы подтвердили информацию о проверке, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В Москве сейчас действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Горожанам посоветовали вызывать врача на дом при первых признаках ОРВИ, а работодателям — мерить температуру всех сотрудников. Тех, у кого она повышенная, отправят домой.

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