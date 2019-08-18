В Москве недовольный лечением пациент избил врача

В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц. Мужчина счел медика виновным в некачественном лечении, сообщает в воскресенье, 18 августа, телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, хулиган несколько недель лежал в больнице, а после выписки остался недоволен лечением. Мужчина написал жалобу в Минздрав, а затем стал требовать у врача деньги.

На этом дебошир не остановился: он подкараулил врача, напал на него и начал избивать. Пострадавший получил перелом носа и сотрясение мозга.

10 августа минздрав Дагестана сообщил о третьем за месяц нападении на врачей скорой помощи. Последний инцидент произошел в пригороде Махачкалы. Водитель скорой помощи остановился, чтобы уточнить адрес дома, из которого поступил вызов. В этот момент водитель подъехавшего автомобиля «Газель» начал сигналить и оскорблять врачей, а затем избил шофера «скорой» и уехал.