В Дагестане третий раз за месяц напали на «скорую»

В министерстве здравоохранения Дагестана сообщили о третьем за месяц нападении на скорую помощь. Об этом 10 августа ведомство написало на своей странице в Instagram.

По информации минздрава, на одном из переулков пригорода Махачкалы водитель скорой помощи, которая ехала на вызов к ребенку, остановился, чтобы уточнить адрес дома, из которого поступил вызов.

В этот момент водитель подъехавшего автомобиля «Газель» начал сигналить и оскорблять врачей.

«На просьбу проявить понимание агрессивный мужчина избил водителя «скорой» и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на получившего травмы водителя, врачи всё же отыскали нужный дом и доставили ребенка в больницу. После этого пострадавшего госпитализировали в срочном порядке. У водителя обнаружили множественные ушибы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В службе добавили, что злоумышленника задержали по горячим следам.

Минздрав отметил, что это уже третий случай нападения на врачей скорой помощи за последний месяц.

2 августа сообщалось, что жителя Дагестана приговорили к 17 годам колонии за финансирование террористов.