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Жителя Дагестана приговорили к 17 годам колонии за финансирование террористов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Керима Шайхвалиева к 17 годам колонии строгого режима за финансирование терроризма. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба суда.

В июне 2016 года Шайхвалиев организовал через Telegram сбор средств на нужды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). К сентябрю следующего года он собрал почти 120 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

В 2017 году осужденный перевел на карты, принадлежащие членам террористической организации, более 55 тыс. рублей.

1 августа в Казани суд арестовал двух сторонников «Исламского государства», задержанных днем ранее, по обвинению в подготовке теракта на железной дороге. По данным следствия, они также планировали захват заложников, в том числе силовиков. Последних после получения интересующих сведений собирались уничтожить.

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