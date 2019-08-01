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Казанский суд арестовал сторонника ИГ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд в Татарстане арестовал сторонника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Руслана Шамсутдинова, подозреваемого в подготовке теракта.

Срок ареста — до 29 сентября, сообщает ТАСС.

Второй фигурант дела, имя которого не называется, просит об избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двоих сторонников ИГ 31 июля в Татарстане. Мужчины находились в лесополосе недалеко от железной дороги. У них были обнаружены и изъяты компоненты взрывного устройства. Экспресс-тесты выявили на руках следы взрывчатки.

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