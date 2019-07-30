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Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

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Фото: TASS/Imago/imago stock&people
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Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности заключить сделку со следствием, пишет The Wall Street Journal.

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По данным издания, Мохаммед согласился помочь родственникам жертв теракта при подаче судебного иска против Саудовской Аравии. Сейчас семьи погибших пытаются найти доказательства причастности Эр-Рияда к произошедшему. В рамках судебного процесса они настаивали на необходимости взять показания у троих из пяти обвиняемых.

Взамен своего «сотрудничества» Мохаммед просит правительство США отказаться от планов добиваться для него смертной казни.

Мохаммеда удалось задержать в 2003 году во время спецоперации в Пакистане. В течение 3,5 года его держали в одной из тюрем тайной сети ЦРУ, где подвергали жестоким методам допроса, а в 2006 году перевели в Гуантанамо.

В феврале 2017 года США опубликовали письмо организатора теракта. Он писал, что не боится ни смертного приговора, ни пожизненного тюремного заключения и «никогда не будет просить милости». Кроме того, он выразил надежду встретить после смерти своих друзей, «которых вы (американцы) несправедливо убивали по всему миру», в том числе основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — Ред.) Усаму бен Ладена.

11 сентября 2001 года 19 боевиков «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни ВТЦ в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилла, штат Пенсильвания.

В результате терактов, помимо членов террористической группировки, погибло почти 3 тыс. человек.

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