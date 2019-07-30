Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности заключить сделку со следствием, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Мохаммед согласился помочь родственникам жертв теракта при подаче судебного иска против Саудовской Аравии. Сейчас семьи погибших пытаются найти доказательства причастности Эр-Рияда к произошедшему. В рамках судебного процесса они настаивали на необходимости взять показания у троих из пяти обвиняемых.

Взамен своего «сотрудничества» Мохаммед просит правительство США отказаться от планов добиваться для него смертной казни.

Мохаммеда удалось задержать в 2003 году во время спецоперации в Пакистане. В течение 3,5 года его держали в одной из тюрем тайной сети ЦРУ, где подвергали жестоким методам допроса, а в 2006 году перевели в Гуантанамо.

В феврале 2017 года США опубликовали письмо организатора теракта. Он писал, что не боится ни смертного приговора, ни пожизненного тюремного заключения и «никогда не будет просить милости». Кроме того, он выразил надежду встретить после смерти своих друзей, «которых вы (американцы) несправедливо убивали по всему миру», в том числе основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ. — Ред.) Усаму бен Ладена.

11 сентября 2001 года 19 боевиков «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни ВТЦ в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но потерпел крушение недалеко от города Шенксвилла, штат Пенсильвания.

В результате терактов, помимо членов террористической группировки, погибло почти 3 тыс. человек.