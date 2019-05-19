Невеселая «карусель»: террористы добывают деньги из карманов европейцев

Ежегодно в странах ЕС пропадает не менее €50 млрд, предназначенных для выплат налога на добавленную стоимость. К такому выводу пришли европейские специалисты по журналистским расследованиям, «Известия» — об операции по уходу от налогов, признанной налоговиками континента крупнейшим мошенничеством Европы XXI века.

Деньги казначейства европейских государств недополучают благодаря отлаженной, функционирующей, как швейцарские часы, мошеннической схеме «карусель». Ее участники реализуют на территории ЕС товары и услуги, не выплачивая государствам конечный налог.

«Принцип действия схемы известен и властям, и фискальным органам уже 25 лет, но за это время ни одному из государств ЕС так и не удалось разработать эффективные инструменты, чтобы поставить мат преступникам, — утверждает на своих страницах французская Libération, одна из 34 газет Старого Света, чьи корреспонденты, специализирующиеся на журналистских расследованиях, работали над проектом Grand Theft Europe (по аналогии с популярной серией компьютерных игр GTA). — Полученная с помощью « карусели » незаконная прибыль в конечном итоге оседает в карманах криминальных сообществ и террористических групп ».

Суммы настолько велики, что позволяют участникам расследования оперировать такими понятиями, как «подрыв легальной экономики» и «причинение вреда законопослушным предприятиям».

По итогам прошлого года объем собранного НДС в странах Евросоюза составил €157 млрд, то есть общеевропейская казна недосчиталась почти трети от суммы, поступившей в «общую кассу». Следует особо выделить тот факт, что поступления по налогу на добавленную стоимость составляют обычно половину общей налоговой массы. В приведенных выше цифрах кроется ответ на вопрос, почему обеим сторонам — и мошенникам, и фискальным органам — интересно работать по теме НДС.

Надежные схемы

Днем рождения «карусели НДС» следует считать 1 ноября 1993 года. Ту самую дату подписания Маастрихтского договора, от которой ведет свое летосчисление современное Европейское сообщество. Вступавшие в Евросоюз государства принимали на себя обязательства соблюдать четыре основные свободы: передвижения товаров, услуг, капитала и людей (рабочей силы). Договор таким образом фактически устранял границы, существовавшие между странами, вошедшими в альянс.

Евро_1 Подписание Маастрихтского договора, 7 февраля 1992 года Фото: twitter.com/EUinRussia

Но формально кордоны оставались: при продаже услуг и товаров предприятиями одной страны компаниям, зарегистрированным в другом государстве, продавец от выплаты НДС «дома» освобождался. Этот налог должен был платить приобретатель уже у себя, в другой стране. Поскольку отчисления производились, согласно установленным нормам, не мгновенно, а по итогам месяца или квартала, то у предприятий-покупателей было достаточно времени, чтобы избавиться и от товара, и от необходимости платить налог в полном объеме. Купленный внутри Евросоюза, но всё же за рубежом, продукт моментально перепродавался в третью страну, оттуда — в четвертую, пятую... В схеме, естественно, используется энное количество подставных фирм-однодневок («помоек» или «форелей» на предпринимательском жаргоне) для сброса в них левых, то есть утаиваемых от уплаты налога денег. Цепочка «карусели» на такой «помойке» и заканчивалась: «форель», которой предоставлялось почетное право выплатить НДС в предусмотренное законом время, исчезала вместе с «награбленным». Неучтенная наличка либо отмывалась в офшорах и по возможности вновь появлялась в обороте, представленная уже «инвестициями» неевросоюзных фондов, предприятий и контор, либо рассовывалась по карманам организаций, которым безнал в принципе не был нужен.

По данным Европола, только в одной Испании за период с 2006 по 2018 год включительно правоохранительными и фискальными органами было обнаружено и разгромлено более десятка «каруселей», спрятавших от налогообложения около €550 млн. Восемь миллионов из этой суммы досталось джихадистским ячейкам, существующим на территории пиренейского королевства. У этих террористических групп отлажена схема циркуляции средств из Испании в Данию и обратно.

Евро_2 Фото: Global Look Press/Medyan Dairieh

Источники издания El Confidencial в европейской полицейской организации говорят, что в одиннадцати датских «прачечных», участвующих в «каруселях», директорами значатся испанские граждане. Французские журналисты располагают данными, что в Дании работает не менее 40 предприятий, «прокручивающих» выведенные из-под налогообложения в пиренейском государстве деньги. Правительства двух названных стран создали следственную группу, которая должна выявить, какое на самом деле количество средств получили джихадисты, тратившие деньги главным образом на отправку завербованных «воинов ислама» в составе армии «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Торговля воздухом

Пик «карусельного» мошенничества во Франции, утверждают корреспонденты Libération, приходится на 2009 год. Тогда в ходу была тема купли-продажи квот на выброс углекислого газа в атмосферу. Квоты в несколько кликов приобретались в режиме онлайн за пределами Франции и продавались также мгновенно внутри нее. Операцию с одним и тем же объемом квот до наступления момента налоговой истины (даты выплат НДС), по информации, добытой журналистами, некоторым компаниям удавалось проделывать более десятка раз. Не выплачивая фискальным органам в среднем 19,6% (ставки НДС в разных странах несколько отличаются).

За восемь месяцев процветания «торговли воздухом» французская казна не досчиталась €1,6 млрд. Позднее состоялось несколько показательных процессов. Однако сказать, что мошенники с НДС перестали «каруселить» после этого, ни в коем случае нельзя. Разве что сместились акценты. В 2018 году одной из палат исправительного суда Парижа 36 «продавцов воздуха», фигурантов так называемого марсельского дела — мошенничества с квотами CO2, обернувшегося €385 млн ущерба, — были приговорены к срокам пребывания за решеткой до 10 лет и штрафам до €20 млн каждый. Сегодня возврат украденных сумм не превысил и 10%, зато большинство преступников уже на свободе.

Евро_3 Фото: Global Look Press

По словам Педру Фелисиу, главы отдела Европола по борьбе с организованной преступностью, «мошенничество с НДС по объемам задействованных в нем средств и степени доходности занимает первое место в криминальном мире наравне с наркоторговлей».

« Руководят «каруселями НДС», крутящимися на территории Европы, главным образом британо-пакистанские и франко-израильские группы , — отмечает упомянутый выше полицейский чин. — Численность их невелика, всего 2% от общего количества лиц, занятых в этом виде преступного бизнеса, но они получают 80% всей преступной прибыли. Даже традиционно считавшиеся главными вершителями всего незаконного итальянские мафиозные организации им удалось отодвинуть от этой кормушки во второй ряд.

Налоговое мошенничество, если оно осуществляется в крупных размерах, не может не контролироваться организованной преступностью, уверены журналисты — участники группы расследования Grand Theft Europe. Где большие деньги, там обязательно в качестве «сопутствующих преступлений» всегда наличествуют похищения людей, вымогательство, коррупция, отмывание денег, терроризм и даже убийства.

Гора родила мышь

В настоящее время во Франции при министерстве финансов создан особый отдел, сотрудники которого «под лупой» изучают поступающую от 200 тыс. операторов рынка страны (страховых компаний, банков и пр.), обязанных, согласно законодательству, оповещать минфин о любых вызывающих подозрение операциях и принимать меры, блокирующие, хотя бы на время, «переводы средств, выглядящие сомнительно». В 2014 году правительство пошло на ужесточение уголовного законодательства в части экономических преступлений — налоговики получили право приостанавливать работу компании в случае возникновения подозрений в ее нечистоплотности и направлять дело в прокуратуру, не тратя времени на углубленную проверку финансовой документации. В настоящее время французская прокуратура ведет 54 дела, в среднем по €17 млн недоимок НДС. Но по свидетельству источников, «значительное количество дел, направленных правоохранителям на рассмотрение, списано в архив, поскольку предварительная проверка нижестоящими органами по ним проведена не была, а на детальную у вышестоящих не нашлось ни времени, ни персонала».

Поэтому, отвечая на вопрос, каков реальный размер потерь от «карусели», французские специалисты могут лишь произнести обтекаемую фразу «значительно выше, чем сумма доказанных неуплат».

Евро_4 Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

Журналист датского издания Jyllands-Posten Матиас Сейделин, принимавший участие в проекте GTE, выкладывая на страницах своей газеты результат общего труда исследовательской группы, пишет, что «никогда еще в Дании регистрация подставных фирм не была столь простым и ненаказуемым делом: власти не проводят даже самую элементарную проверку личных данных учредителей и администраторов компаний, что облегчает мошенникам решение своих задач».

Такое же положение вещей и на Мальте, отмечает участница журналистского расследования, корреспондент мальтийского издания The Shift Каролине Мускат.

«Предприятия в нашей стране появляются как грибы после дождя благодаря облегченному налоговому режиму, — пишет она. — Представители фискальных и правоохранительных органов просто не справляются физически с проверкой той лавины документов, что ежедневно представляются на регистрацию. Где уж тут им выявлять подозрительных лиц».