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Задержанные в Татарстане готовили теракт на железной дороге

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Фото: РЕН ТВ
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Двое сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ, задержанные в Татарстане, предположительно, готовили теракт на железной дороге, сообщили в ФСБ в среду, 31 июля.

Как следует из видео, распространенного спецслужбой, они были задержаны в лесном массиве, когда направлялись в сторону железнодорожного полотна.

У задержанных при обыске были обнаружены и изъяты компоненты взрывного устройства, а при задержании на руках у предполагаемых террористов экспресс-тестом были выявлены следы взрывчатки, передает ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что ФСБ и МВД предотвратили теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане. На месте готовящегося преступления были задержаны два гражданина России. Задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав террористических группировок и пропаганде терроризма. Личности злоумышленников не разглашаются.

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