В Татарстане предотвращен теракт и задержаны сторонники ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и МВД предотвратили теракт на объекте инфраструктуры в Республике Татарстан. На месте готовящегося преступления задержаны два гражданина России — сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Совместная операция силовых ведомств проводилась в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Задержанные причастны к вербовке местных жителей в состав террористических группировок и пропаганде терроризма, отметили в ЦОС.

Личности злоумышленников не разглашаются. У них изъяты взрывчатка и компоненты самодельных бомб. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, ведется следствие.

Ранее в июле сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористической группировки ИГ в Ростовской области. Выявить деятельность боевиков получилось при отработке связей другой террористической ячейки, ликвидированной в апреле 2018 года.

12 июля сотрудники ФСБ задержали двух жителей Дагестана по подозрению в причастности к ИГ. При обысках в доме одного из задержанных нашли оружие и боеприпасы.