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ФСБ пресекла деятельность ОПГ в Москве

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявили, что в Москве была пресечена деятельность группировки, изготовившей за год документы для 2 тыс. незаконных мигрантов. Об этом в среду, 31 июля, сообщает «РИА Новости».

«Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств», — указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что доход членов ОПГ превысил 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

16 июля сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы. Заведено уголовное дело.

Отмечается, что три сотрудника управления по вопросам миграции по городу и трое их соучастников организовали незаконное пребывание на территории РФ иностранных граждан с целью заработка.

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