ФСБ задержала сотрудника МЧС на планерке главы Читы
Сотрудники ФСБ задержали майора МЧС во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова. Видео задержания опубликовал портал Zab.ru.
По данным издания, Пименов подозревается в хищении средств в особо крупном размере в составе группы лиц. Отмечается, что он является заместителем начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края по материально-техническому обеспечению.
Факт задержания подтвердили в региональном главке МЧС России. Как сообщает «Интерфакс», в данный момент проводятся следственные действия.
Ранее ФСБ увела с совещания высокопоставленных чиновников на Урале. Был задержан вице-мэра города Златоуста и начальник управления градостроительства и архитектуры.