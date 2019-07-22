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ФСБ задержала сотрудника МЧС на планерке главы Читы

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Фото: Zab.ru
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Сотрудники ФСБ задержали майора МЧС во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова. Видео задержания опубликовал портал Zab.ru.

По данным издания, Пименов подозревается в хищении средств в особо крупном размере в составе группы лиц. Отмечается, что он является заместителем начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края по материально-техническому обеспечению.

Факт задержания подтвердили в региональном главке МЧС России. Как сообщает «Интерфакс», в данный момент проводятся следственные действия.

Ранее ФСБ увела с совещания высокопоставленных чиновников на Урале. Был задержан вице-мэра города Златоуста и начальник управления градостроительства и архитектуры.

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