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Пациент напал на фельдшера «скорой» в Иркутске

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В Иркутске на фельдшера скорой медицинской помощи напал пьяный мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, в машине скорой помощи. На фельдшера напал 68-летний пациент, вооруженный напильником. Отмечается, что в момент происшествия нападавший был сильно пьян, пишет ИА IrkutskMedia.

В результате нападения медработник не пострадал. Пациент был доставлен в больницу в сопровождении сотрудников полиции.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

В марте новосибирские врачи скорой помощи начали изучать приемы боевого искусства джиу-джитсу, чтобы при необходимости обороняться от агрессивных пациентов. Местные власти пояснили, что количество нападений в последнее время выросло и в этом есть необходимость.

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