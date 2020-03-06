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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3042

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Фото: TASS/Zuma
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Количество погибших от нового типа коронавируса SARS-CoV-2 в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человек. Об этом 6 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

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Таким образом, за последние сутки в стране было выявлено 143 новых случая инфицирования, от болезни умерли 30 жителей, 29 из которых в провинции Хубэй.

Кроме того, согласно данным Госкомитета по здравоохранению КНР, в настоящий момент болеют 23 784 человека, из них более 5,7 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии. Выписаны из больниц 53 726 человек.

Коронавирус

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и на другие страны.

28 февраля ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса. По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, пациент способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

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