Иранский дипломат умер от коронавируса

Иранский дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам умер в четверг, 5 марта, в возрасте 68 лет от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает портал IFP News.

Он в разное время занимал пост посла Ирана в Сирии и был советником министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа.

2 марта коронавирус стал причиной смерти члена Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммада Мирмохаммади.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 марта в Иране заражены коронавирусом 2992 человека, умерли 92 жителя, выписаны из больниц 552 пациента.





В стране также инфицированы сотрудник ВОЗ и вице-президент Ирана по делам женщин. Парламент страны вынужденно прервал работу на неопределенный срок.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Зарифом заявил, что Россия готова оказать помощь Ирану с распространением коронавируса в стране.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 79 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

На 5 марта 2020 года в результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс. При этом ученые отметили низкий уровень заболеваемости среди детей.