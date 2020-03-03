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В Иране арестовали облизывавшего святыни «борца» с коронавирусом

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Фото: скриншот с видео
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Полицейские в Иране арестовали облизавшего святыню в мечети мужчину, сообщил 2 марта портал The New Arab.

По данным издания, задержанного зовут Джафар Гафури. Накануне в Сети появилось видео, в котором было запечатлено, как он облизывал металлические ворота, окружающие могилу шиитского духовного лидера Имама Резы в Мешхеде. Таким образом активист призывал бороться с коронавирусом.

"Я ем вирус, чтобы успокоить вас", - заявлял он.

Журналисты указали, что Гафури не единственный такой борец с COVID-19. В соцсетях распространены видео, на которых как минимум еще три человека, в том числе ребенок, облизывают святыни.

В настоящее время Иран является одной из стран с самым быстрым распространением коронавируса. За несколько недель февраля в Исламской Республики заболели более 1500 человек, порядка 60 скончались, в том числе высокопоставленный чиновник.

Заразились также сотрудник ВОЗ и вице-президент страны по делам женщин. Парламент Ирана вынужденно прервал работу на неопределенный срок.

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