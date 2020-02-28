Прямой эфир
Сюжет:

Парламент Ирана приостановил работу из-за эпидемии коронавируса

0
Фото: commons.wikimedia.org/Mahdi Sigari
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Ирана временно прекратил свою работу из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.

Заседания парламента не будут проводить до последующего уведомления, отмечает агентство IRNA.

Ранее в этот же день стало известно, что число погибших в Иране от коронавируса достигло 34. Заражены — 388 человек, это на сотню больше, чем было накануне. Местные власти ожидают, что количество инфицированных будет только расти.

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению

25 февраля у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали COVID-19. В тот же день иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

В связи с этой ситуацией правительство России распорядилось ограничить въезд в Россию из Ирана. В документе указано, что попасть в страну можно будет только через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.

Кроме того, правительство заявило о приостановке пропуска через границу граждан Ирана, приезжающих в Россию для учебы, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях.

В целом, в МИД РФ посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Иран, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В КНР обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020