Парламент Ирана приостановил работу из-за эпидемии коронавируса

Парламент Ирана временно прекратил свою работу из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.

Заседания парламента не будут проводить до последующего уведомления, отмечает агентство IRNA.

Ранее в этот же день стало известно, что число погибших в Иране от коронавируса достигло 34. Заражены — 388 человек, это на сотню больше, чем было накануне. Местные власти ожидают, что количество инфицированных будет только расти.

25 февраля у заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали COVID-19. В тот же день иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

В связи с этой ситуацией правительство России распорядилось ограничить въезд в Россию из Ирана. В документе указано, что попасть в страну можно будет только через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.

Кроме того, правительство заявило о приостановке пропуска через границу граждан Ирана, приезжающих в Россию для учебы, работы, а также в частных, туристических и транзитных целях.

В целом, в МИД РФ посоветовали россиянам воздержаться от поездок в Иран, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.