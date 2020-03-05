В Китае начали тестировать на животных вакцины от коронавируса

Китайские эпидемиологи начали испытывать на животных шесть видов вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство Sina со ссылкой на научного сотрудника из Института научных исследований при Академии медицинских наук Китая Цинь Чуаня в четверг, 5 марта.

По его словам, КНР делает всё для сдерживания инфекции. «Наш институт при поддержке экспертной группы по борьбе с коронавирусом проводит тесты вакцин на мышах и макаках», — приводит слова Чуаня ТАСС.

О том, что в Китае начали тестировать часть вакцин от коронавируса на животных, сообщала 15 февраля газета South China Morning Post со ссылкой на главу биологического центра нацкомитета по здравоохранению Чжана Синьминя. Отмечалось, что специалисты также изучают возможность использования препаратов со стволовыми клетками и лекарств, которые используют при синдроме системного воспалительного ответа.

Однако 21 февраля замглавы национального комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь заявил агентству «Синьхуа», что клинические испытания вакцины от коронавируса могут начать не ранее апреля.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и на другие страны.

По данным госкомитета по здравоохранению КНР на 5 марта, только в Китае от инфекции умерли 3012 человек. Всего в этой стране коронавирусом болеют 25 352 человека, более 5,5 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели свыше 52 тыс. пациентов.

Всего в мире число заразившихся превысило 96 тыс. человек. Летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.