Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3012

Количество погибших от нового типа коронавируса SARS-CoV-2 в материковом Китае увеличилось до 3012, всего заразившихся в стране 80 409 человек. Об этом 5 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госкомитет по здравоохранению КНР.

Так, за последние сутки в стране было выявлено 143 новых случая инфицирования, от болезни умер 31 житель, все из провинции Хубэй.

В настоящий момент в КНР болеют 25 352 человека, более 5,5 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь, вылечились более 52 тыс. пациентов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что за пределами Китая коронавирусом заразились 2103 человека, погибли 48 пациентов.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что смертность от пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.