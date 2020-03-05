Число заразившихся коронавирусом в Стокгольме за день увеличилось вдвое

Число инфицированных коронавирусом нового вида в столице Швеции — Стокгольме — увеличилось 4 марта на 16 человек и достигло 31, сообщает ТАСС.

27 жителей Стокгольма были заражены за границей или были в прямом контакте с людьми, которые выезжали за рубеж. В четырех случаях источник инфицирования выясняется.

Эксперты объясняют увеличение числа подтвержденных случаев окончанием школьных каникул в Стокгольме, а также тем, что большее число людей прошли тестирование.

Ранее в этот же день генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживание распространения коронавирусной инфекции должно стать приоритетом для всех стран.

По данным ВОЗ, коронавирус зафиксирован в 75 странах, в 47 из которых COVID-19 заражены не более 10 человек. Всего в мире заболели более 94 тыс. человек, 3220 умерли.