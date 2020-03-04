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Власти Чехии сообщили о восьми зараженных коронавирусом

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Фото: ТАСС/Zuma
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Трое новых заболевших коронавирусом зарегистрированы в Чехии. Таким образом, общее число число пациентов, зараженных инфекцией SARS-CoV-2, достигло восьми в стране.

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Два новых случая — члены семьи ранее заболевшей женщины из города Дечин. Как рассказала представитель минздрава Чехии Габриэла Штапанёва, пациенты госпитализированы. Ранее семья вернулась из итальянского региона Венето, сообщил телеканал ct24.

Третьей заболевшей стала жительница района Прага-6 в столице. Школа в этом районе, которую посещают двое детей заболевшей женщины, приостановила занятия.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы в Чехии 1 марта. Инфицированные проходят лечение в больнице Na Bulovce в Праге и клинике города Усти-над-Лабем. Пациенты пражской больницы приехали в страну из Италии.

Эпидемия коронавируса началась в китайском 12-миллионном городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 4 марта, количество зараженных вирусом людей по всему миру достигло 93 094, скончались 3198.

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