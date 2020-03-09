СМИ узнали о первом заболевшем COVID-19 в «Диснейленде»

В парижском парке развлечений «Диснейленд» зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает газета Le Parisien в понедельник, 9 марта.

Инфицированный оказался сотрудником ночной бригады технического обслуживания. У него были обнаружены симптомы вызванной коронавирусом пневмонии, которую впоследствии подтвердили проведенные анализы. Сотрудник был госпитализирован. Коллег заболевшего попросили остаться на карантине, их количество не уточняется.

Руководство парка отмечает, что работник никогда не общался с посетителями, так как работает ночью. Он был на больничном несколько дней до того, как ему поставили диагноз.

Несмотря на инцидент, «Диснейленд» остается открытым.

По состоянию на 9 марта число заболевших COVID-19 во Франции составило 1126 человек, скончались 19 пациентов.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что парижский музей Лувр ограничил доступ посетителей в связи с распространением коронавируса.

Ранее неизвестный бетакоронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 17 случаев заболевания.