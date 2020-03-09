Более 10 дипломатов РФ эвакуировали из Пхеньяна во Владивосток

Среди иностранцев, эвакуированных Северной Кореей из Пхеньяна во Владивосток, есть 13 сотрудников посольства РФ. Об этом сообщила российская дипмиссия в КНДР 9 марта.

Об операции СМИ сообщили ранее в понедельник. Утверждалось, что Пхеньян усилил меры по борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2, в связи с чем отправил во Владивосток иностранных граждан, ранее содержавшихся на карантине. Допускалось, что среди эвакуированных есть дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии, которые позднее вылетят на родину. Иной информации о пассажирах самолета не было.

В дипмиссии РФ подтвердили, что во Владивосток прибыли 80 граждан разных стран, в том числе 13 россиян — дипломаты и их семьи, у которых «закончился срок командировки».

«В интернациональном коллективе, занявшем места на лайнере Ту-204, — полный состав диппредставительств Германии, Франции и Швейцарии, временно приостановивших работу в Пхеньяне, а также польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине», — говорится на странице дипмиссии РФ в Facebook.

Лайнер авиакомпании Air Koyro приземлился во Владивостоке в 10:49 (3:49 мск). Будут ли в ближайшее время проводиться аналогичные операции неизвестно.

Официально в Пхеньяне не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако СМИ сообщают, что в целях профилактики в изоляции находятся несколько тысяч человек.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 9 марта, только в КНР от заболевания скончались 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы белее чем в 100 странах.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты, при условии что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.