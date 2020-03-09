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КНДР эвакуировала иностранцев в Россию из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/AP/ Jon Chol Jin
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Северная Корея на фоне распространения вируса SARS-CoV-2 эвакуировала граждан других стран, в том числе, дипломатов, в Россию. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает Associated Press.

По данным агентства, 2 марта Пхеньян отменил месячный карантин для сотрудников диппредставительств и разрешил им покинуть страну. В аэропорту вылета специалисты проверяли состояние здоровья пассажиров, многие люди были в медицинских масках. Точное число эвакуированных не сообщается.

Самолет авиакомпании Air Koyro доставил иностранцев во Владивосток. Представитель авиаперевозчика подтвердил «РИА Новости» выполнение рейса. Борт приземлился в российском городе в 10:49 (03:49 мск). В компании затруднились отметить, запланированы ли аналогичные рейсы в ближайшее время.

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Как сообщил источник агентства, далее из России на родину отправятся дипломаты из Швейцарии, Великобритании и Германии. Утверждается, что эвакуация из Пхеньяна осуществлялась по инициативе европейских дипмиссий. Вывозить из КНДР россиян этим самолетом не планировалось.

Эвакуация проводится в связи с усилением северокорейскими властями профилактических мер по борьбе вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019. Официально в Пхеньяне не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако СМИ сообщают, что несколько тысяч человек находятся в изоляции в рамках профилактики.

На данный момент в КНДР продолжают работу 20 посольств, в том числе и российское.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 9 марта, только в КНР от заболевания скончались 3119 человека, заразились более 80,7 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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