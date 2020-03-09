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Сенатор США ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds/Keystone Press Agency
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Американский сенатор от штата Техас Тед Круз добровольно отправился на двухнедельный карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом на конференции в Мэриленде. Соответствующее заявление политик опубликовал 8 марта в Twitter.

По его словам, на мероприятии, которое проходило с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтоне, он здоровался за руку и недолго беседовал с зараженным.

«Так, из лишней осторожности и из-за того, что я часто контактирую со своими избирателями в рамках своей деятельности <…> я решил остаться дома в Техасе на этой неделе до окончания 14-дневного периода после контакта», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что в этой конференции также принимали участие президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс, однако никто из них не сталкивался с инфицированным.

Тем не менее глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп, выступавший на одной сцене с американским лидером и жавший ему руку, признался, что незадолго до этого контактировал с заболевшим.

Согласно информации CNN, по состоянию на 9 марта в США зарегистрировано 550 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 человек.

3 марта глава Белого дома объявил, что конгресс США готов выделить на борьбу с эпидемией $8,5 млрд. Это на $6 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

Сам Трамп перечислил свою квартальную зарплату в размере $100 тыс. в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением инфекции.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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