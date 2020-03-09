Шесть французских политиков заразились коронавирусом

Четыре депутата и двое работников национальной ассамблеи Франции заразились коронавирусом, сообщило 8 марта агентство здравоохранения региона Иль-де-Франс (ARS).

Диагноз подтвердился у депутата партии «Республиканцы» Жана-Люка Рейцера, он госпитализирован в тяжелом состоянии, и у депутата партии «Вперед, Республика!» Элизабет Тутю-Пикар.

Ранее телеканал BFMTV информировал о двух заразившихся депутатах национальной ассамблеи.

«Тесты четырех депутатов и двух работников национальной ассамблеи дали положительный результат на коронавирус. Проводятся санитарные обследования», — цитирует сообщение ARS ТАСС.

В Ассамблее, являющейся нижней палатой французского парламента, приняты меры для предотвращения распространения вируса.

Все заболевшие депутаты помещены в карантин, медики проверяют людей, контактировавших с ними.

К 9 марта число заболевших COVID-19 во Франции составило 1126 человек, скончались 19 пациентов.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 108 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяделая обстановка с Covid-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 17 случаев заболевания.