Прямой эфир
Сюжет:

Шесть французских политиков заразились коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре депутата и двое работников национальной ассамблеи Франции заразились коронавирусом, сообщило 8 марта агентство здравоохранения региона Иль-де-Франс (ARS).

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

Диагноз подтвердился у депутата партии «Республиканцы» Жана-Люка Рейцера, он госпитализирован в тяжелом состоянии, и у депутата партии «Вперед, Республика!» Элизабет Тутю-Пикар.

Ранее телеканал BFMTV информировал о двух заразившихся депутатах национальной ассамблеи.

«Тесты четырех депутатов и двух работников национальной ассамблеи дали положительный результат на коронавирус. Проводятся санитарные обследования», — цитирует сообщение ARS ТАСС.

В Ассамблее, являющейся нижней палатой французского парламента, приняты меры для предотвращения распространения вируса.

Все заболевшие депутаты помещены в карантин, медики проверяют людей, контактировавших с ними.

К 9 марта число заболевших COVID-19 во Франции составило 1126 человек, скончались 19 пациентов.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 108 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяделая обстановка с Covid-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 17 случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Португалии отправился на карантин из-за коронавируса
Немецкий турист скончался в Египте из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020