Немецкий турист скончался в Египте из-за коронавируса, сообщило 8 марта министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, 60-летний мужчина прибыл в Хургаду неделю назад. Этот случай стал первым летальным исходом от COVID-19 в Египте.

Всего число зараженных в стране достигло 55, среди них 33 пассажира речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу, в том числе и 19 иностранных туристов.

«За минувший день было зафиксировано несколько новых случаев заражения», - цитирует официального представителя министерства Халеда Мугахеда ТАСС.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 105 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

Самая тяжелая обстановка с распространением вируса фиксируется в Италии – страна вышла на первое место по смертности от Covid-19, в Иране, Китае и Южной Корее.

8 марта стало известно, что в России зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания возросло до 17.