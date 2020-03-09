Прямой эфир
Сюжет:

Немецкий турист скончался в Египте из-за коронавируса

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий турист скончался в Египте из-за коронавируса, сообщило 8 марта министерство здравоохранения страны.

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

По данным ведомства, 60-летний мужчина прибыл в Хургаду неделю назад. Этот случай стал первым летальным исходом от COVID-19 в Египте.

Всего число зараженных в стране достигло 55, среди них 33 пассажира речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу, в том числе и 19 иностранных туристов.

«За минувший день было зафиксировано несколько новых случаев заражения», - цитирует официального представителя министерства Халеда Мугахеда ТАСС.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 105 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

Самая тяжелая обстановка с распространением вируса фиксируется в Италии – страна вышла на первое место по смертности от Covid-19, в Иране, Китае и Южной Корее.

8 марта стало известно, что в России зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания возросло до 17.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Столетний пациент излечился от коронавируса в Китае
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020