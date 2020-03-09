Немецкий турист скончался в Египте из-за коронавируса
Немецкий турист скончался в Египте из-за коронавируса, сообщило 8 марта министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, 60-летний мужчина прибыл в Хургаду неделю назад. Этот случай стал первым летальным исходом от COVID-19 в Египте.
Всего число зараженных в стране достигло 55, среди них 33 пассажира речного теплохода, совершавшего круиз по Нилу, в том числе и 19 иностранных туристов.
«За минувший день было зафиксировано несколько новых случаев заражения», - цитирует официального представителя министерства Халеда Мугахеда ТАСС.
Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 105 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.
Самая тяжелая обстановка с распространением вируса фиксируется в Италии – страна вышла на первое место по смертности от Covid-19, в Иране, Китае и Южной Корее.
8 марта стало известно, что в России зарегистрировали еще три случая заражения коронавирусом.
Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания возросло до 17.