В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 8 марта. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях, всех их госпитализировали и поместили в инфекционные боксы.

Установлено, что все инфицированные недавно посещали Италию, передает «РИА Новости».

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания выросло с 14 до 17. Ранее вирус диагностировал у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 11 россиян.

Накануне, 7 марта, первый в Москве пациент с коронавирусом Давид Беров был выписан из клиники. Он рассказал журналистам, что побывал в Италии. После приезда у него были обычные симптомы — простуда и кашель, но он решил провериться ради предосторожности. По его словам, после лечения он чувствует себя отлично.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию. Согласно указу мэра, режим самоизоляции включает запрет на посещение работы, учебы и требование минимизировать посещение общественных мест.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.