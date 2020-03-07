Вылечившийся от COVID-19 москвич рассказал о симптомах болезни

Житель Москвы Давил Беров, который стал первым пациентом столичной клиники с коронавирусной инфекцией, рассказал о симптомах заболевания.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ он отметил, что после приезда из Италии у него были обычные симптомы — простуда и кашель. Однако «бдительность сыграла», и Беров вместе с друзьями пошел провериться.

Сейчас Беров чувствует себя отлично и рад, что покидает медицинское учреждение. Также он поблагодарил всех сотрудников московской инфекционной больницы №1.

Врач клиники, в которой находился первый инфицированный москвич, Светлана Сметанина рассказала, что лечение проходило в соответствии с временными методическими рекомендациями, которые были разработаны Минздравом РФ. Она отметила, что у данного пациента заболевание проходило в легкой форме.

«После рекомендованного лечения он стал чувствовать себя хорошо. Главное, чтобы так было и дальше», — заключила Сметанина.

О том, что Берова выписали из больницы, стало известно ранее в субботу.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента число зараженных превысило в мире 102 тыс. человек, скончались более 3500, выздоровели более 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.