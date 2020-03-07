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Седьмой человек с Diamond Princess умер в Японии

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO
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Еще один человек с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса, скончался в Японии. Таким образом, умерли уже семь человек, побывавших на судне, сообщила японская газета «Асахи».

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Имя и возраст умершего не называются, известно, что это мужчина-иностранец, передает «РИА Новости».

6 марта СМИ сообщили о выписке из больницы троих россиян с Diamond Princess, у которых обнаружен коронавирус. Позже оперативный штаб опроверг эти данные и заявил, что они по-прежнему находятся в Казани под наблюдением врачей.

Корабль Diamond Princess с 3,7 тыс. людей на борту отправился в круиз из японской Иокагамы по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего гонконгца нашли пневмонию, вызванную COVID-2019.

Лайнер не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин 3 февраля, а 19 февраля карантин сняли. 1 марта Япония заявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess. Инфекцией на борту заразились более 700 человек.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным число заболевших коронавирусом в мире почти достигло 102 тыс. человек. Умер 3501 человек, выздоровели 57 700.

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