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Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Ding Ting/Xinhua
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Основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск считает панику из-за распространения коронавирусной инфекции преувеличенной.

«Поводов для паники нет»
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«Паника из-за коронавируса — это глупость», — написал он в Twitter.

Вспышка инфекции повлияла на работу Tesla, пишет РБК. В частности, в конце января была временно приостановлена работа на заводе Tesla Gigafactory, который расположен в Китае. Он производит аккумуляторы и автомобили Model 3 и Model Y.

Реакция Маска была вызвана сообщениями о распространении COVID-19 в США. В частности, 5 марта американский штат Калифорния, где расположена штаб-квартира Tesla, ввел режим чрезвычайной ситуации из-за инфекции.

По словам губернатора Гэвина Ньюсома, введение режима необходимо для получения федеральных ресурсов на борьбу с распространением заболевания.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже более чем в 80 странах мира, число зараженных превысило 102 тыс. человек, скончались более 3 500, выздоровели более 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

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