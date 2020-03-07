26 новых случаев коронавируса зафиксировано в Японии

Число инфицированных коронавирусом в Японии за последние сутки достигло 1137 человек. По данным министерства здравоохранения страны, на субботу, 7 марта, зафиксировано 26 новых случаев заражения.

Зараженные обнаружены в том числе в трех префектурах, где случаев заболевания раньше не было: Хиросима, Гамму и Фукусима. Больше всего заболевших по-прежнему в северной префектуре Хоккайдо — там зарегистрировано 98 случаев, передает ТАСС.

Число умерших от коронавируса за сутки не изменилось, их по-прежнему 12.

Ранее, 7 марта, финансовая компания SMBC Nikko Securities (Япония) опубликовала подсчеты потерь страны в случае отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса. По данным аналитиков, страна лишится около 7,8 трлн иен ($74,3 млрд).

В настоящее время в Японии уже отменены массовые мероприятия, в том числе традиционное любование сакурой, закрыты школы, парки аттракционов.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.