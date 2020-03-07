В ФРГ число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 150 человек

Число заразившихся коронавирусом в Германии возросло до 684, сообщает в субботу, 7 марта, институт Роберта Коха.

Таким образом, количество инфицированных в стране за сутки увеличилось на 150 — в пятницу институт сообщал о 534 заболевших.

Наибольшее количество случаев заражения приходится на западную часть страны — в земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксировали 346 инфицированных.

Днем ранее Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых необходим карантин. В этот перечень вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Южная Корея.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.