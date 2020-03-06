В оперштабе опровергли данные о выписке из больницы россиян с Diamond Princess

Трое граждан России, у которых был выявлен коронавирус на лайнере Diamond Princess в Японии, находятся под наблюдением врачей в больнице в Казани. Такие данные в пятницу, 6 марта, приводит ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с распространением инфекции SARS-COV-2.

«Трое заболевших россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, продолжают находиться под контролем врачей в Республиканской клинической инфекционной больнице МЗ РТ (министерства здравоохранения Республики Татарстан. — Ред.)», — отметили в штабе.

Ранее в этот же день орган сообщал о выписке госпитализированных после возвращения с охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess из больницы Казани.

По данным оперативного штаба на 6 марта, в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, семь — у россиян, которые вернулись из Италии, один — у итальянца. Еще двоих граждан КНР выписали по выздоровлении в феврале.

В пятницу глава Республики Татарстан Рустам Минниханов пообещал, что находящихся на карантине в Казани россиян отпустят из больницы в ближайшие выходные.

Восемь граждан России были доставлены самолетом МЧС в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице в ночь на 23 февраля. Четверо из них, в том числе один ребенок, являются жителями Казани. По данным Минздрава, троим россиянам диагностировали коронавирус.

Корабль Diamond Princess с 3,7 тыс. людей на борту отправился в круиз из японской Иокагамы по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего гонконгца нашли пневмонию, вызванную COVID-2019.

Лайнер не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин 3 февраля, а 19 февраля карантин сняли. 1 марта Япония заявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess. Инфекцией на борту заразились более 700 человек.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-2019, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным на 6 марта, в мире инфекцией заразились 100 271 человек, вылечились — 55 988, а погибли — 3408 заболевших.