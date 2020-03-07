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Почти 100 человек умерли от коронавируса за последние сутки

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Фото: TASS/Zuma
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зафиксировала во всем мире 99 новых случаев смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, из них 30 в Китае. Об этом сообщает 7 марта «РИА Новости».

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Также, по данным организации, за это время во всем мире выявлены 2873 зараженных. Таким образом всего в мире 98 192 человек с инфекцией, из которых 80 711 на территории КНР.

Ранее СМИ сообщили, что число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 100 тыс. человек.

Коронавирус

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась более чем в 80 странах.

В свою очередь, в ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету. Кроме того, гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует риск нехватки лекарственных средств в результате эпидемии.

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