Власти Петербурга усилили меры безопасности из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге будут усилены меры безопасности с учетом подтвержденного случая заболевания COVID-19 в городе. Об этом говорится в указе губернатора Александра Беглова, сообщила 6 марта пресс-служба городской администрации.

Гражданам, прибывающим из стран, где активно распространяется коронавирус, необходимо будет обратиться на единый номер 112 и оставить свои координаты, согласно поставлению и рекомендации главного санитарного врача России.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Башкетова отметила, что в случае обнаружения симптомов острой респираторной инфекции целесообразно вызвать медицинского работника на дом без необходимости самостоятельного посещения поликлиники во избежание распространения инфекции. Граждане с подтвержденным диагнозом направляются на лечение в Боткинскую больницу.

Данные меры были приняты после выявления случая коронавирусной инфекции у иностранного студента Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, прибывшего с каникул из Италии. Он находится в больнице, а его состояние удовлетворительное. Всех, кто контактировал с зараженным, отправили на обследование. Два общежития с 700 студентами находятся в изоляции после введения двухнедельного карантина.

Начальник отдела здравоохранения Выборгского района Василий Сажнов заявил о проведении медицинских осмотров и сбора анализов исключительно внутри обсервационной зоны.

Ректор вуза Сергей Сайганов рассказал журналистам, что всем учащимся были выданы средства индивидуальной защиты, а в университете работают 32 медицинских специалиста, передает ТАСС.

REGNUM сообщает, что представители регионального РЖД и аэропорта «Пулково» проводят санитарно-карантинный контроль в отношении пассажиров из Италии, Китая, Франции, Испании, Южной Кореи, США, Великобритании и т. д.

Ранее стало известно, что первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел.

Вспышка инфекции типа SARS-CoV-2, вызывающей тяжелую пневмонию, произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. ВОЗ признала инфекцию чрезвычайной ситуацией по всему миру. Согласно данным на 6 марта, общее количество зарегистрированных случаев заболевания в мире — 100 271, летальных исходов — 3 408, вылечившихся — 55 988.