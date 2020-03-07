Прямой эфир
Сюжет:

Власти Петербурга усилили меры безопасности из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге будут усилены меры безопасности с учетом подтвержденного случая заболевания COVID-19 в городе. Об этом говорится в указе губернатора Александра Беглова, сообщила 6 марта пресс-служба городской администрации.

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

Гражданам, прибывающим из стран, где активно распространяется коронавирус, необходимо будет обратиться на единый номер 112 и оставить свои координаты, согласно поставлению и рекомендации главного санитарного врача России.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Наталья Башкетова отметила, что в случае обнаружения симптомов острой респираторной инфекции целесообразно вызвать медицинского работника на дом без необходимости самостоятельного посещения поликлиники во избежание распространения инфекции. Граждане с подтвержденным диагнозом направляются на лечение в Боткинскую больницу.

Данные меры были приняты после выявления случая коронавирусной инфекции у иностранного студента Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, прибывшего с каникул из Италии. Он находится в больнице, а его состояние удовлетворительное. Всех, кто контактировал с зараженным, отправили на обследование. Два общежития с 700 студентами находятся в изоляции после введения двухнедельного карантина.

Начальник отдела здравоохранения Выборгского района Василий Сажнов заявил о проведении медицинских осмотров и сбора анализов исключительно внутри обсервационной зоны.

Ректор вуза Сергей Сайганов рассказал журналистам, что всем учащимся были выданы средства индивидуальной защиты, а в университете работают 32 медицинских специалиста, передает ТАСС.

REGNUM сообщает, что представители регионального РЖД и аэропорта «Пулково» проводят санитарно-карантинный контроль в отношении пассажиров из Италии, Китая, Франции, Испании, Южной Кореи, США, Великобритании и т. д.

Ранее стало известно, что первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел.

Вспышка инфекции типа SARS-CoV-2, вызывающей тяжелую пневмонию, произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. ВОЗ признала инфекцию чрезвычайной ситуацией по всему миру. Согласно данным на 6 марта, общее количество зарегистрированных случаев заболевания в мире — 100 271, летальных исходов — 3 408, вылечившихся — 55 988.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Роскосмосе» ввели ограничения на командировки из-за коронавируса
Россия закроет въезд иностранцев из Ирана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020