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В «Роскосмосе» ввели ограничения на командировки из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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«Роскосмос» со следующей недели приостановит заграничные поездки для своих сотрудников из-за распространения коронасирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом 6 марта рассказал пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

О данном решении ведомство сообщило на основании приказа главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Согласно тексту документа, с 10 марта вводится частичный запрет на выезды за рубеж для работников отрасли, а в случае осуществления таких поездок будет введен обязательный двухнедельный карантин. Срок действия ограничительных мер не уточняется, передает газета «Ведомости».

Распоряжение было сделано исходя из постановления главного государственного санитарного врача «О дополнительных мерах по снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», датируемое 2 марта.

На подведомственных предприятиях госкорпорации ввели режим дезинфекции и контроля проведения массовых мероприятий.

Сотрудники «Роскосмоса» работают, в частности, в Китае, в Хьюстоне (США), на космодромах Байконур (Казахстан) и Куру (Французская Гвиана), осуществляют регулярные встречи с коллегами из Индии и стран Ближнего Востока.

Вспышка коронавируса нового типа, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. ВОЗ признала инфекцию чрезвычайной ситуацией по всему миру. Согласно данным на 6 марта, общее количество зарегистрированных случаев заболевания в мире — 100 271, летальных исходов — 3 408, вылечившихся — 55 988.

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