Россиянам предложили купить вязаный коронавирус и енота-защитника

Жительница Санкт-Петербурга выставила на продажу вязаную игрушку в виде коронавируса. Объявление размещено на сайте бесплатных объявлений, стоимость игрушки — 2 тыс. рублей.

Автор игрушки рассказала «РИА Новости», что изготовила ее по картинкам из интернета. 30-сантиметровый вязаный коронавирус существует в единственном экземпляре, серийное производство не планируется.

На том же сайте выставлена заговоренная вода от коронавируса по цене 280 рублей за 0,5 л. Получить комментарий продавца журналистам пока не удалось.

Портал «Краснодармедиа» отмечает, что заговоренную воду можно найти в разных регионах и по разной цене: петербургская заговорена «бабушкой Аней». Вода «от бабушки Нины» в Ярославле предлагается по 200 рублей за 0,5 л.

Также на портале можно найти защищающего от коронавируса живого енота Кокоса (Ростов-на-Дону, цена 50 тыс. рублей), «чеснок от коронавируса» по 350 рублей за 1 кг, многочисленные обереги по цене от 5 до 5 млн рублей.

Ранее 6 марта член думского комитета по охране здоровья Борис Меделевич направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с просьбой дать оценку ситуации с продажей различных амулетов, оберегов и настоек, якобы защищающих от коронавируса. Копия документа есть у «РИА Новости».

5 марта «Известия» сообщали о предлагаемых на сайтах бесплатных объявлений услугах, связанных с коронавирусом. Добровольцы предлагают распаковку посылок, дистанционное репетиторство и кварцевание помещений.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.