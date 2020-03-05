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На «Авито» появились десятки оригинальных услуг по защите от коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Число поисковых запросов на «Авито» со словом «коронавирус» выросло с двух в начале января до 1227 ко 2 марта, рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса.

В конце февраля на сайте было размещено более 40 объявлений о продаже оберегов и амулетов для защиты от коронавируса. Средняя стоимость аксессуаров составила 1544 рубля, а максимальная поднималась до 4635 рублей.

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Одновременно с этим предприимчивые россияне предлагают свои собственные варианты защиты. В разделах «Работа» и «Услуги» на портале размещено суммарно 82 предложения по борьбе и защите от опасной болезни. В основном, это подработка.

Распаковка посылок с AliExpress

Многие россияне предлагают свои услуги по получению посылок из китайских магазинов. Исполнители также обязуются распаковать, продезинфицировать содержимое и доставить посылку до дома. Сумма услуг варьируется от 100 до 1 тыс. рублей в зависимости от объема и расстояния до почтового отделения.

Онлайн-репетитор

В Хабаровске опытный преподаватель по математике предлагает дистанционные услуги. Репетитор готов разбирать сложные темы, решать различные задачи, готовить ученика к контрольным работам и экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ. Обучение будет по скайпу, таким образом, сезон простуды и вирусов обойдет ребенка стороной.

Бактерицидная обработка помещений

Еще одна необычная услуга — кварцевание помещений ультрaфиолeтовыми лaмпaми. Исполнители отмечают, что УФ-лучи определенного диапазона могут уничтожить разнообразные микроорганизмы. Стоимость услуги рассчитывается исходя от объема помещения. Также некоторые исполнители предлагают аренду кварцевых бактерицидных ламп за 200 рублей в день.

Стартап «КОРОнавирус»

Предприимчивый москвич разработал новый тип масок и теперь ищет инвестора для развития бизнеса. Предприниматель уверен, что мировые мощности не справляются и рынку требуется больше масок. На старт и раскрутку необходимо 5 млн рублей, прибыль будет уже с первой недели, отмечает создатель объявления.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

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