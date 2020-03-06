Прямой эфир
Сюжет:

Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о предоставлении американской администрации $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Вооружены и безопасны: как ЕС готовится к эпидемии коронавируса
В минздраве ФРГ ситуацию с распространением инфекции назвали пандемией

По его словам, средства выделены дополнительно. Документ подписан в пятницу, 6 марта.

3 марта Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Сумма пожертвования составила $100 тыс.

Ранее в этот день глава Белого дома объявил, что конгресс США готов выделить на борьбу с новым коронавирусом $8,5 млрд. Это на $6 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Перу сообщил о первом случае коронавируса в стране
В Иране зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020