Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о предоставлении американской администрации $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

По его словам, средства выделены дополнительно. Документ подписан в пятницу, 6 марта.

3 марта Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Сумма пожертвования составила $100 тыс.

Ранее в этот день глава Белого дома объявил, что конгресс США готов выделить на борьбу с новым коронавирусом $8,5 млрд. Это на $6 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.