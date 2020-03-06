Россия закроет въезд иностранцев из Ирана

Россия с 7 марта прекратит пропуск через границу иностранцев, прибывающих из Ирана. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Запрет, направленный на защиту от коронавируса, вступает в силу в полночь. Он касается иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих для учебы, работы, в частных, туристических и транзитных целях. Исключениями станет граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие российский вид на жительство.

Ранее правительство ввело аналогичные меры в отношении Южной Кореи. Въезд из Ирана с полуночи 28 февраля был разрешен только через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (SARS-CoV-2), была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.