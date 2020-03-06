Число жертв коронавируса в Италии достигло 197

Еще 49 человек скончались от коронавируса в Италии. Таким образом, общее число жертв достигло 197, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Общее число инфицированных превышает 4,6 тыс., цитирует чиновника RAI.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 109, теперь их 523.

Ранее 6 марта первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане.

4 марта чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано поделился с «Известиями» мнением о влиянии коронавируса на итальянскую экономику и о долгосрочных визах для россиян. Он посоветовал лицам, которые хотят посетить Италию, проверять информацию о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты. Ранее, 25 февраля, посольство России в этой стране рекомендовало согражданам не ездить на север Италии из-за распространения COVID-19.

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Согласно данным на 6 марта, жертвами заболевания в мире стали более 3 тыс. человек, инфицированными считаются более 97 тыс.