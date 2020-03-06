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Число жертв коронавируса в Италии достигло 197

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Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Еще 49 человек скончались от коронавируса в Италии. Таким образом, общее число жертв достигло 197, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

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Общее число инфицированных превышает 4,6 тыс., цитирует чиновника RAI.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 109, теперь их 523.

Ранее 6 марта первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане.

4 марта чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано поделился с «Известиями» мнением о влиянии коронавируса на итальянскую экономику и о долгосрочных визах для россиян. Он посоветовал лицам, которые хотят посетить Италию, проверять информацию о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты. Ранее, 25 февраля, посольство России в этой стране рекомендовало согражданам не ездить на север Италии из-за распространения COVID-19.

коронавирус

Вспышка нового коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Согласно данным на 6 марта, жертвами заболевания в мире стали более 3 тыс. человек, инфицированными считаются более 97 тыс.

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