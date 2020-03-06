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Обвиняемый в пранке про коронавирус в метро Москвы раскаялся в содеянном

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Каромат Джаборов, устроивший пранк с коронавирусом в Московском метрополитене, раскаялся в содеянном и попросил прощения у пассажиров метро. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ТАСС из зала столичного Черемушкинского суда.

«Я раскаиваюсь в содеянном и прошу прощения у пассажиров метро, которые ехали со мной в поезде в тот момент. Это глупая шутка», — сказал он на заседании, где решается вопрос о продлении Джаборову меры пресечения в виде содержания под стражей.

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10 февраля Черемушкинский суд Москвы заключил под стражу Джаборова за пранк с коронавирусом в московском метро. Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный «лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски».

Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-2019, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным на 6 марта, в мире инфекцией заразились 100 271 человек, вылечились — 55 988, а погибли — 3408 заболевших.

На данный момент в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, семь — у россиян, которые вернулись из Италии, один — у итальянца. Еще двоих граждан КНР выписали по выздоровлении в феврале.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что смертность от пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.

Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых необходим карантин. В этот перечень вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Южная Корея.

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