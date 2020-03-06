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В Свердловской области сняли медицинское наблюдение с 70 граждан КНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В городе Богданович (Свердловская область) снято медицинское наблюдение с 70 китайских граждан, изолированных в общежитии в начале февраля. Все они здоровы, сообщили в местной администрации в пятницу, 6 марта.

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Китайцы работают в Богдановиче. Их поместили под наблюдение после отпуска на родине. Изоляция должна была закончиться 24 февраля, но ее продлили после того, как у одного из граждан КНР поднялась температура, передает «Интерфакс».

Ранее 6 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3042 человека. За последние сутки скончались 30 человек, в том числе 29 — в провинции Хубэй.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.

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