13 тыс. медицинских масок украдены во Франции

Около 11 тыс. медицинских масок и 1,4 тыс. флаконов анисептика украдены из парижских больниц за время распространения коронавируса. Об этом сообщила дирекция государственных больничных учреждений в пятницу, 6 марта.

Еще 2 тыс. масок украдены в Марселе, передает Le Figaro.

Чаще всего крадут маски для пациентов хирургических отделений и маски типа FFP2, известные высоким уровнем фильтрации.

Ранее 6 марта французские СМИ сообщили о заражении коронавирусом депутата Национальной ассамблеи (парламента) Жан-Люка Рейцера. 68-летний парламентарий госпитализирован. Известно, что он не был на заседаниях с 25 февраля. Также коронавирус диагностирован у сотрудника парламентского буфета. Он помещен на домашний карантин.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (SARS-CoV-2), была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.