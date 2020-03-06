Необходимость карантина не будет распространяться на экипажи самолетов

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о повышенной готовности в связи с коронавирусом не касается экипажей самолетов, сообщила в пятницу, 6 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день на экипажи воздушных судов, которые включают в себя непосредственно членов экипажа и бортпроводников, он не распространяется. Для этих лиц осуществляется специальное медицинское наблюдение в собственных подразделениях авиакомпаний», — приводит ее слова «РИА Новости».

Накануне Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он также заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

Согласно указу мэра, режим самоизоляции включает запрет на посещение работы, учебы и требование минимизировать посещение общественных мест.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3408, выздоровели почти 56 тыс. человек.