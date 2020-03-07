Лидер итальянских демократов заразился коронавирусом

Лидер итальянской Демократической партии Никола Дзингаретти заразился коронавирусом. Об этом говорится в его обращении, опубликованном в Instagram 54-летнего политика в субботу, 7 марта.

«Врачи сказали, что мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я хорошо себя чувствую, но придется несколько дней посидеть дома», — написал он.

Политик пообещал не выпадать из рабочего процесса.

Ранее 7 марта стало известно, что коронавирусом заразился полицейский из охраны министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Этот сотрудник обычно находится во второй машине сопровождения. Сам Сальвини заявил, что не имел с ним личных контактов, однако готов сделать всё, чего потребуют органы здравоохранения.

По данным на 6 марта, число жертв коронавируса в Италии достигло 197, общее число инфицированных превышает 4,6 тыс.

Накануне посол Италии в России Паскуале Терраччано посоветовал людям, которые хотят посетить Италию, проверять информацию о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты. Ранее посольство России в этой стране рекомендовало согражданам не ездить на север Италии из-за распространения COVID-19.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире почти достигло 102 тыс. человек. Умер 3 501 человек, выздоровели 57 700.