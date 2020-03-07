Глава Липецкой области призвал жителей не поддаваться панике из-за COVID-19

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов призвал жителей региона не поддаваться панике из-за информации о выявлении инфицированных коронавирусной инфекцией.

«Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное», — написал Артамонов в Instagram в субботу, 7 марта.

Также он сообщил, что все люди, которые находились в тесном контакте с заболевшими, изолированы в обсерватор и находятся под наблюдением медиков.

«Все службы области работают четко и слажено. Прошу вас не поддаваться панике и провокациям. Доверяйте информации только из официальных источников», — заключил губернатор.

Как сообщается на сайте местной администрации, все пациенты были госпитализированы в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельные боксы.

Ранее в субботу стало известно, что в России зарегистрированы четыре новых случая заболевания COVID-19. Все заболевшие посещали Италию в последние две недели. Трое из них находятся в Липецке, еще один — в Санкт-Петербурге, при этом у двух инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов.