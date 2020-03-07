Прямой эфир
Сюжет:

Власти рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом нижегородки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Нижнего Новгорода, у которой был обнаружен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в субботу, 7 марта.

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

«Пациентка у который был выявлен коронавирус находится в удовлетворительном состоянии. Она получает все необходимое лечение, анализы показывают снижение вирусной нагрузки», — приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородского области Глеба Никитина.

Никитин подчеркнул, что новых случаев заболевания коронавирусом в области не зафиксировано, в регионе принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение инфекции.

«Нижегородская область не первый регион России, который столкнулся с этой проблемой. Уже есть отработанные алгоритмы, мы находимся на постоянной связи с коллегами из других регионов», — отметил губернатор.

Также Никитин призвал жителей региона доверять только проверенной информации от официальных источников о ситуации с распространением коронавируса.

В пятницу на сайте нижегородского правительства появилось сообщение о том, что у девушки 1993 года рождения, которая вернулась из поездки в Милан, выявлен коронавирус. Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме. Был составлен список людей, с которыми контактировала заболевшая, с ними проводятся карантинные мероприятия.

Всего в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии, уточнили в ведомстве.

коронавирус

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
В ФРГ число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 150 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020