Власти рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом нижегородки

Жительница Нижнего Новгорода, у которой был обнаружен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в субботу, 7 марта.

«Пациентка у который был выявлен коронавирус находится в удовлетворительном состоянии. Она получает все необходимое лечение, анализы показывают снижение вирусной нагрузки», — приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородского области Глеба Никитина.

Никитин подчеркнул, что новых случаев заболевания коронавирусом в области не зафиксировано, в регионе принимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространение инфекции.

«Нижегородская область не первый регион России, который столкнулся с этой проблемой. Уже есть отработанные алгоритмы, мы находимся на постоянной связи с коллегами из других регионов», — отметил губернатор.

Также Никитин призвал жителей региона доверять только проверенной информации от официальных источников о ситуации с распространением коронавируса.

В пятницу на сайте нижегородского правительства появилось сообщение о том, что у девушки 1993 года рождения, которая вернулась из поездки в Милан, выявлен коронавирус. Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме. Был составлен список людей, с которыми контактировала заболевшая, с ними проводятся карантинные мероприятия.

Всего в России зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь — у россиян, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии, уточнили в ведомстве.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.