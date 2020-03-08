Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса на 8 марта

Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не зафиксировано, следует из информационного бюллетеня Роспотребнадзора на воскресенье, 8 марта.

Ведомство сообщает, что за последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Болгарии, Молдавии, Парагвае, на Мальте и на Мальдивах.

В России новые случаи заражения были подтверждены накануне, 7 марта. Все четверо заболевших посещали Италию в последние две недели. Трое из них находятся в Липецке, при этом у двух инфицированных болезнь протекает без выраженных симптомов, еще один — в Санкт-Петербурге. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

К настоящему моменту всего в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 11 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии.

Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3 583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.