Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3097

Количество погибших от нового типа коронавируса SARS-CoV-2 в материковом Китае увеличилось до 3097, всего заразившихся в стране 80 695 человек. Об этом 8 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госкомитет по здравоохранению КНР.

Таким образом за сутки стране от инфекции погибли 27 человек, все они из провинции Хубэй. Вирус был зафиксирован еще у 44 жителей. Кроме того, за этот период выздоровели 1661 пациентов.

На лечении в КНР находятся в общей сложности еще 20 533 человека, из них 5264 — в тяжелом состоянии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. С того момента вирус распространился уже в 80 странах мира. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания сейчас в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения рассказали о различиях гриппа и коронавируса. Кроме того, представители ВОЗ опровергли надежды на исчезновение инфекции к лету.